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На півночі Кіпру розбився навчальний літак, дві людини загинули

Новини » В світі    29.10.2019 - 16:47
На півночі Кіпру розбився навчальний літак, дві людини загинули
Фото з місця аварії (cyprus-mail.com)

Літак розбився поблизу аеропорту

У вівторок, 29 жовтня, в результаті аварії навчального літака на півночі Кіпру загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CyprusMail.

Як повідомляється, літак належав організації, яка займалася повітряними видами спорту. Літак зазнав аварії близько 12:50 за місцевим часом біля аеропорту Лефконико. Двоє людей, що знаходилися в салоні, загинули. Обставини події з'ясовуються.

Зазначимо, з 1974 року близько третини території Кіпру займає так звана Турецька Республіка Північного Кіпру (ТРПК). Більшість держав світу, за винятком Туреччини, офіційно не визнають ТРПК як незалежну державу.

Нагадаємо, раніше влада Кіпру вирішила перевірити заяви на громадянство, які були подані до 2018 року. Перевірка повинна виявити, чи є серед осіб, які отримали громадянство Кіпру, звинувачені в злочинах або ті, які перебувають під санкціями Європейського союзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у вересні на Північному Кіпрі сталися вибухи на військовому складі. У зв'язку з вибухами поруч розташовані житлові будинки і готель евакуювали, деякі будівлі були знеструмлені.

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