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На Северном Кипре произошли взрывы на военном складе

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 12:39
На Северном Кипре произошли взрывы на военном складе
Фото: взрывы на Северном Кипре (in-cyprus.com)

В результате взрывов на Северном Кипре никто не пострадал

На территории подконтрольной Турции северной части Кипра произошли взрывы на военном складе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CyprusMail.

Сообщается, что взрывы произошли на военном складе в районе Гирне. Причина первого взрыва, который прогремел около 01:30 по Киеву на данный момент неизвестна. По данным местного минобороны, взрывы продолжались до утра.

По словам лидера самопровозглашенной республики Северного Кипра Мустафы Акинджи, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Местные СМИ отмечают, что в связи со взрывами рядом расположенные жилые дома и гостиницу эвакуировали, некоторые здания были обесточены.

Напомним, вчера в Винницкой области на территории военных складов в Калиновке прогремели взрывы. Детонация боеприпасов произошла из-за пожара на полигоне.

По состоянию на вчерашний вечер в Калиновке ликвидировали пожар на военных складах. Отметим, два года назад в Калиновке произошла масштабная катастрофа, в результате взрывов в зону поражения попали населенные пункты в радиусе пяти километров.

Военная прокуратура открыла производство по взрывам боеприпасов в Калиновке
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