На Северном Кипре произошли взрывы на военном складе

Фото: взрывы на Северном Кипре (in-cyprus.com)

В результате взрывов на Северном Кипре никто не пострадал

На территории подконтрольной Турции северной части Кипра произошли взрывы на военном складе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CyprusMail.

Сообщается, что взрывы произошли на военном складе в районе Гирне. Причина первого взрыва, который прогремел около 01:30 по Киеву на данный момент неизвестна. По данным местного минобороны, взрывы продолжались до утра.

По словам лидера самопровозглашенной республики Северного Кипра Мустафы Акинджи, происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Местные СМИ отмечают, что в связи со взрывами рядом расположенные жилые дома и гостиницу эвакуировали, некоторые здания были обесточены.

Anlık Kıbrıs Girne Çatalköy. Tsk 'nın mühimmatı patladı. Patlamaya devam ediyor . pic.twitter.com/i5y2Odc1At — Tuğba Arıcı (@TubiArici) September 11, 2019

Напомним, вчера в Винницкой области на территории военных складов в Калиновке прогремели взрывы. Детонация боеприпасов произошла из-за пожара на полигоне.

По состоянию на вчерашний вечер в Калиновке ликвидировали пожар на военных складах. Отметим, два года назад в Калиновке произошла масштабная катастрофа, в результате взрывов в зону поражения попали населенные пункты в радиусе пяти километров.