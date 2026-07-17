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У Севастополі світло дають "у ручному режимі", окупанти скаржаться на колапс системи

18:00 17.07.2026 Пт
2 хв
Світло тепер перемикають вручну, а точних графіків "просто не існує"
aimg Валерія Абабіна
У Севастополі світло дають "у ручному режимі", окупанти скаржаться на колапс системи Фото: Севастополь залишився без графіків відключень світла (Getty Images)
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У Севастополі різко погіршилася ситуація зі світлом - системний оператор ввів додаткові обмеження потужності, через що окупаційна влада відмовилася навіть від графіка "2 через 6".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера Михайла Развожаєва.

Що заявила окупаційна влада

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв повідомив мешканцям окупованого міста, що ситуація з електропостачанням ускладнилася. За його словами, системний оператор ввів додаткові обмеження потужності, щоб "збалансувати енергосистему всього півострова".

Про справжні причини колапсу в енергосистемі півострова гауляйтер не згадав.

Натомість він закликав мешканців Севастополя "набратися терпіння" та пообіцяв, що фахівці "Севастопольенерго" вручну перемикають мережі, щоб "справедливо розподілити" наявні ліміти потужності між районами.

"Команди надходять від системного диспетчера в реальному часі, тому точних графіків зараз просто не існує. Нам довелося відмовитися навіть від режиму "2 через 6", оскільки потужностей у системі зараз мало", - написав так званий "губернатор".

Кому дають світло в першу чергу

За словами Развожаева, електроенергія зараз подається насамперед у лікарні, на насосні станції та інші "життєво важливі об'єкти". Він також спробував пояснити мешканцям, чому у сусідніх будинках може горіти світло, а в них - ні.

"Це не означає, що його "забули" відключити. Найімовірніше, цей будинок перебуває на одній лінії з лікарнею або іншим критично важливим об'єктом, який не можна знеструмлювати", - додав Развожаєв.

Що обіцяє окупаційна влада

Так званий "губернатор" заявив, що до вечора планують "стабілізувати систему" та вийти на режим "2 через 6" - дві години зі світлом, шість без нього.

При цьому він підкреслив, що це лише орієнтовний режим, а час може змінюватися залежно від навантаження мережі та команд диспетчерів.

Нагадаємо, 14 липня Севастополь залишився без світла після атаки на місцеву ТЕС - гауляйтер тоді підтвердив ураження "енергетичної інфраструктури" міста.

Днем раніше, з 9 на 10 липня, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили в окупованому Криму п'ять електропідстанцій - "Берегове", "Майнаки", "Новоозерна", "Саки" і "Медведеве", після чого Севастополь занурився у темряву, а окупанти назвали це "технологічним порушенням".

Також у ніч на 12 липня Крим і Севастополь зазнали чергової атаки дронів - у Сімферополі лунали вибухи, а в Севастополі знову зникло світло, після чого окупаційна влада запровадила тимчасові обмеження електропостачання.

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