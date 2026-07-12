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Севастополь пірнув у темряву, окупанти назвали це "технологічним порушенням"

20:32 12.07.2026 Нд
1 хв
Про причини "аварії" окупанти мовчать
aimg Валерія Абабіна
Севастополь пірнув у темряву, окупанти назвали це "технологічним порушенням" Фото: У Севастополі окупанти відключили дві черги споживачів (Getty Images)
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У Севастополі окупаційна енергокомпанія "Севастопольэнерго" запровадила масштабні обмеження електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційне "Севастопольэнерго".

У повідомленні компанії йдеться, що у зв'язку з технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми диспетчером Чорноморського РДУ задано "великий обсяг обмеження потужності".

Окупаційна енергокомпанія визнала, що дотримуватися графіка черговості під час аварійно-відновлювальних робіт вона не може.

"На час проведення аварійно-відновлювальних робіт дотримання графіка черговості силами ТОВ "Севастопольенерго" не є можливим. На даний момент відключені споживачі за 1-ю та 2-ю чергою", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня в окупованому Севастополі та Сімферополі пролунали вибухи, лунала стрілянина мобільних вогневих груп і працювала ППО.

Підконтрольна Росії "влада" Севастополя одразу заявила про "перевантаження енергосистеми за межами міста" та потребу "запобігти масштабній аварії".

Водночас у Сімферополі мешканці повідомляли про щонайменше три потужні вибухи з інтервалом у кілька хвилин.

З 9 на 10 липня, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили в окупованому Криму п'ять електропідстанцій - "Берегове", "Майнаки" (Євпаторія), "Новоозерна", "Саки" і "Медведеве", а також 13 суден російського "тіньового флоту" на підходах до півострова

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