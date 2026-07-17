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В Севастополе свет дают "в ручном режиме", оккупанты жалуются на коллапс системы

18:00 17.07.2026 Пт
2 мин
Свет теперь переключается вручную, а точных графиков "просто не существует"
aimg Валерия Абабина
В Севастополе свет дают "в ручном режиме", оккупанты жалуются на коллапс системы Фото: Севастополь остался без графиков отключения света (Getty Images)
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В Севастополе резко ухудшилась ситуация со светом – системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, из-за чего оккупационные власти отказались даже от графика "2 через 6".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гауляйтера Михаила Развожаева.

Что заявили оккупационные власти

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил жителям оккупированного города, что ситуация с электроснабжением усложнилась. По его словам, системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы "сбалансировать энергосистему всего полуострова".

О настоящих причинах коллапса в энергосистеме полуострова гауляйтер не упомянул.

Зато он призвал жителей Севастополя "набраться терпения" и пообещал, что специалисты "Севастопольэнерго" вручную переключают сети, чтобы "справедливо распределить" имеющиеся лимиты мощности между районами.

"Команда поступают от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует. Нам пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", поскольку мощностей в системе сейчас мало", - написал так называемый "губернатор".

Кому дают свет в первую очередь

По словам Развожаева, электроэнергия сейчас подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие "жизненно важные объекты". Он также попытался объяснить жильцам, почему в соседних домах может гореть свет, а в них нет.

"Это не значит, что его "забыли" отключить. Скорее всего, это здание находится на одной линии с больницей или другим критически важным объектом, который нельзя обесточивать", - добавил Развожаев.

Что обещают оккупационные власти

Так называемый "губернатор" заявил, что к вечеру планируют "стабилизировать систему" и выйти на режим "2 через 6" – два часа со светом, шесть без него.

При этом он подчеркнул, что это только ориентировочный режим, а время может изменяться в зависимости от нагрузки сети и команд диспетчеров.

Напомним, 14 июля Севастополь остался без света после атаки на местную ТЭС – гауляйтер тогда подтвердил поражение "энергетической инфраструктуры" города.

Днем ранее, с 9 на 10 июля, Силы беспилотных систем ВСУ поразили в оккупированном Крыму пять электроподстанций - "Берегово", "Майнаки", "Новоозерная", "Саки" и "Медведево", после чего Севастополь погрузился в темноту, а оккупанты назвали это "технологическим нарушением".

Также в ночь на 12 июля Крым и Севастополь подверглись очередной атаке дронов - в Симферополе раздавались взрывы, а в Севастополе снова исчез свет, после чего оккупационные власти ввели временные ограничения электроснабжения.

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