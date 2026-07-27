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У Севастополі запровадили обмеження світла

08:36 27.07.2026 Пн
1 хв
Чому в окупованому Севастополі раптово вимкнули частину електрики?
aimg Олена Чупровська
Фото: Севастополь опинився без стабільного світла через перевантаження енергомереж (Getty Images)

У тимчасово окупованому Севастополі вночі різко обмежили електропостачання. Окупаційна адміністрація назвала це вимушеним кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного очільника Севастополя Михайла Развожаєва.

Що заявили окупанти

Развожаєв написав, що в місті тимчасово обмежили подачу електроенергії.

"У Севастополі тимчасово обмежено електропостачання. Цей захід є вимушеним. Він необхідний для усунення перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб запобігти аварії в усій енергосистемі", - зазначив Развожаєв.

За його словами, на об'єктах запровадили особливий режим роботи. Соціальні об'єкти перевели на резервні схеми електропостачання.

Одночасно з обмеженнями світла в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Окупаційна влада заявила про роботу протиповітряної оборони.

Причиною тривоги в місті назвали нібито атаку українських безпілотників. Подробиць про наслідки роботи ППО окупанти поки не наводили.

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СевастопольКрим