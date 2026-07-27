У Севастополі запровадили обмеження світла

У тимчасово окупованому Севастополі вночі різко обмежили електропостачання. Окупаційна адміністрація назвала це вимушеним кроком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного очільника Севастополя Михайла Развожаєва.
Развожаєв написав, що в місті тимчасово обмежили подачу електроенергії.
"У Севастополі тимчасово обмежено електропостачання. Цей захід є вимушеним. Він необхідний для усунення перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб запобігти аварії в усій енергосистемі", - зазначив Развожаєв.
За його словами, на об'єктах запровадили особливий режим роботи. Соціальні об'єкти перевели на резервні схеми електропостачання.
Одночасно з обмеженнями світла в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Окупаційна влада заявила про роботу протиповітряної оборони.
Причиною тривоги в місті назвали нібито атаку українських безпілотників. Подробиць про наслідки роботи ППО окупанти поки не наводили.
Тим часом Зеленський погодив із військовим командуванням оновлений перелік пріоритетних цілей для далекобійних ударів по Росії. Президент заявив, що дистанція ураження вже перевищила три тисячі кілометрів.
Нагадаємо, у ніч на 26 липня дрони атакували одразу кілька міст тимчасово окупованого Криму, зокрема вдарили по Таврійській ТЕС поблизу Сімферополя.