У Севастополі запровадили обмеження світла

Що заявили окупанти

Развожаєв написав, що в місті тимчасово обмежили подачу електроенергії.

"У Севастополі тимчасово обмежено електропостачання. Цей захід є вимушеним. Він необхідний для усунення перевантаження електричних мереж за межами нашого регіону, щоб запобігти аварії в усій енергосистемі", - зазначив Развожаєв.

За його словами, на об'єктах запровадили особливий режим роботи. Соціальні об'єкти перевели на резервні схеми електропостачання.

Одночасно з обмеженнями світла в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Окупаційна влада заявила про роботу протиповітряної оборони.

Причиною тривоги в місті назвали нібито атаку українських безпілотників. Подробиць про наслідки роботи ППО окупанти поки не наводили.