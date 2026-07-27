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В Севастополе ввели ограничения света

08:36 27.07.2026 Пн
1 мин
Почему в оккупированном Севастополе внезапно выключили часть электричества?
aimg Елена Чупровская
Фото: Севастополь оказался без стабильного света из-за перегрузки энергосетей (Getty Images)

Во временно оккупированном Севастополе ночью резко ограничили электроснабжение. Оккупационная администрация назвала это вынужденным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного руководителя Севастополя Михаила Развожаева.

Что заявили оккупанты

Развожаев написал, что в городе временно ограничили подачу электроэнергии.

"В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для устранения перегрузки электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме", - отметил Развожаев.

По его словам, на объектах был введен особый режим работы. Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения.

Одновременно с ограничениями света в оккупированном Севастополе была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти заявили о работе противовоздушной обороны.

Причиной тревоги в городе назвали якобы атаку украинских беспилотников. Подробности о последствиях работы ПВО кафиры пока не приводили.

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