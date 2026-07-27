В Севастополе ввели ограничения света

Что заявили оккупанты

Развожаев написал, что в городе временно ограничили подачу электроэнергии.

"В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для устранения перегрузки электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме", - отметил Развожаев.

По его словам, на объектах был введен особый режим работы. Социальные объекты были переведены на резервные схемы электроснабжения.

Одновременно с ограничениями света в оккупированном Севастополе была объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти заявили о работе противовоздушной обороны.

Причиной тревоги в городе назвали якобы атаку украинских беспилотников. Подробности о последствиях работы ПВО кафиры пока не приводили.