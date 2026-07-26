Атака на ТОТ Криму: що вдалось вразити дронам

Відразу у декількох містах тимчасово окупованого Росією півострова зафіксовані атаки "невідомих дронів". Місцева "влада" поки не підтвердила результати ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канал Exilenova+ .

Удари по різних районах та містах Криму відбувались протягом цієї ночі. Відомо щонайменше про ураження Таврійської ТЕС неподалік Сімферополя.

Цю електростанцію окупанти запустили у роботу ще у 2019 році. Вона має потужність 470 МВт.

Це не перша атаку цього об'єкту інфраструктури російських загарбників. Буквально місяць тому туди вже навідувались "невідомі дрони". Після удару горіла як сама ТЕС, так й інші інфраструктурні газові об'єкти поряд.

Також місцеві мешканці інформують, що вночі були атаковані Ялта та Феодосія. Хоча поки що результат ударів невідомий.