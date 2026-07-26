Зеленський погодив з Драпатим та Хмарою нові цілі для дипстрайків по РФ

Президент провів нараду з військовим командуванням щодо українських далекобійних ударів по Росії. За її підсумками оновили перелік пріоритетних цілей і погодили продовження операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, план українських далекобійних санкцій виконується згідно з визначеними пріоритетами. Дистанція ураження перевищила 3 тисячі кілометрів, і українська сторона нарощує можливості діяти ще далі.

"Наявність стратегічної глибини тилу, яка довгий час була російською перевагою, зараз стає для політичного і військового керівництва Росії особливою проблемою, оскільки мажоритарна частка російської ППО зібрана навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту і Петербургу", - зазначив Зеленський.

Фото: Зеленський провів нараду щодо дипстрайків (t.me/V_Zelenskiy_official)

Він додав, що українські дрони вже досягають цілей в Уральському регіоні, Сибіру та інших віддалених від Москви землях.

Президент повідомив: тільки за цей рік від початку реалізації плану далекобійних санкцій виконано понад тисячу вогневих завдань.

Українські удари вразили нафтові об'єкти, критичні військові виробництва та системно важливі об'єкти російської логістики.

Оновлені пріоритети

За підсумками наради Зеленський погодив продовження операцій і оновив перелік пріоритетних цілей. Ключовий критерій - реальний вплив на Росію та її здатність продовжувати війну.

"Головна мета - щоб наш далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї, нафтові й інші економічні втрати та повернення цієї війни в рідну гавань", - підкреслив президент.

Сигнал Москві і партнерам

Зеленський також заявив, що Україна вже дала політичному керівництву Росії всі необхідні пропозиції для завершення війни "достойним миром".

"Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії", - додав він.