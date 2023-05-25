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У Севастополі вночі чули вибухи, окупанти заявили про атаку безпілотників

Фото: в окупованому Севастополі чули вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вибухи чули жителі окупованого Севастополя, вночі 25 травня. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Михайла Развожаєва.

За його словами, росіяни за допомогою стрілецької зброї збили 2 безпілотних літальних апарати в районі селища Кача, Нахімовського району Севастополя.

Ще кілька безпілотників, буцімто, були заглушеші на посаджені засобами РЕБ.

"Жодні об'єкти у місті не постраждали", - заявив Развожаєв.

"Бавовна" в Криму

В тимчасово окупованому Криму, 24 травня, лунали звуки вибухів в районі Козачої бухти, у Севастополі. Перед цим вибух пролунав в Інкермані. Також, густий дим здійнявся над Кримським мостом.

Того ж дня у соцмережах з'явилась інформація про атаку дронами на перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ "Іван Хурс".

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СевастопільВибух