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В Севастополе ночью слышали взрывы, оккупанты заявили об атаке беспилотников

Фото: в оккупированном Севастополе слышали взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Взрывы слышали жители оккупированного Севастополя ночью 25 мая. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Михаила Развожаева.

По его словам, россияне с помощью стрелкового оружия сбили 2 беспилотных летательных аппарата в районе поселка Кача, Нахимовского района Севастополя.

Еще несколько беспилотников, якобы, были заглуше на посаженные средствами РЭБ.

"Никакие объекты в городе не пострадали", – заявил Развожаев.

"Хлопок" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму, 24 мая, звучали звуки взрывов в районе Казачьей бухты, в Севастополе. Перед этим взрыв прогремел в Инкермане. Также густой дым поднялся над Крымским мостом .

В тот же день в соцсетях появилась информация об атаке дронами на первое серийное разведывательное судно связи РФ "Иван Хурс".

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СевастопольВзрыв