У Севастополі вирують пожежі після масованої атаки ЗСУ

За словами ставленика Кремля у Севастополі, уночі російські військові, авіація, ППО та мобільні вогневі групи намагалися відбити масовану атаку ЗСУ.

Окрім того, він запевнив містян, що загалом нібито вдалося знешкодити понад 30 українських дронів.

Також Развожаєв фактично визнав, що удари Сил оборони не призвели до жертв і постраждалих серед цивільного населення.

"Наразі особливо активна робота триває у Балаклавському районі. Якщо ви не спите, відійдіть від вікон, пам’ятайте про правило “двох стін” - перейдіть до приміщення, яке відділене від зовнішньої стіни двома несучими конструкціями (ванна, туалет, коридор або передпокій)", - звернувся до севастопольців гауляйтер.

Він також додав, що на кількох локаціях, мовляв, упали уламки "збитих БпЛА".

Ба більше, у кількох районах міста вирують пожежі, які вже намагаються приборкати.

Развожаєв традиційно не розкрив кількість дронів, які Сили оборони випустили по Севастополю, а також не розповів, по яких військових цілях вони били цього разу.