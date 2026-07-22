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У порту Новоросійська негласно заборонили нічний рух кораблів, - Reuters

20:25 22.07.2026 Ср
2 хв
Атаки українських дронів гальмують економічну діяльність у країні-агресорці
aimg Олена Бджола
У порту Новоросійська негласно заборонили нічний рух кораблів, - Reuters Фото: порт Новоросійська під ударами українських дронів (t.me exilenova_plus)
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Росія намагається врятувати від ударів кораблі у своїх південних портах. Хоча публічно заявляє, що проблеми немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У порту Новоросійська заборонили нічний трафік

Росія запровадила тимчасову заборону на рух суден у порту Новоросійська та з нього. Правила діють з півночі до 5:00 ранку через атаки українських безпілотників. Про це повідомили 22 липня три джерела в зерновій галузі, пише видання.

Інсайдери заявляють, що наказ був усним і жодних офіційних документів не існує.

Вони сказали, що порт працює у звичайному режимі поза обмеженими нічними годинами, і відвантаження зерна нібито не постраждали.

Як працює порт

Новоросійськ є найбільшим портом Росії за обсягом і обробляє до третини експорту зерна з РФ.

Заборона настала після обмежень руху, введених раніше цього місяця в Азовському морі та Керченській протоці.

Черз порт Новоросійськ також перевозять:

  • нафту,
  • метали,
  • товари в контейнерах.

Урядове розпорядження від 21 липня заборонило суднам швартуватися в районах без засобів ППО у портах:

  • Азов в Азовському морі,
  • Кавказ у Керченській протоці.

Новоросійськ є ймовірним місцем призначення для експорту зерна, яке перенаправляється з Азовського моря. Вересневі ф'ючерси на пшеницю на біржі Euronext зросли на 4,5% після новин про нічне закриття, пише Reuters.

Нагадаємо, у квітні після нічної атаки дронів на Новоросійськ в РФ спалахнув об'єкт "Транснефті". Там обслуговуються найбільші нафтові танкери.

Середньомісячний експорт нафти з РФ впав до мінімальних показників за останні вісім місяців. Головною причиною став тривалий простій терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську.

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