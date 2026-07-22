У порту Новоросійська негласно заборонили нічний рух кораблів, - Reuters
Росія намагається врятувати від ударів кораблі у своїх південних портах. Хоча публічно заявляє, що проблеми немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У порту Новоросійська заборонили нічний трафік
Росія запровадила тимчасову заборону на рух суден у порту Новоросійська та з нього. Правила діють з півночі до 5:00 ранку через атаки українських безпілотників. Про це повідомили 22 липня три джерела в зерновій галузі, пише видання.
Інсайдери заявляють, що наказ був усним і жодних офіційних документів не існує.
Вони сказали, що порт працює у звичайному режимі поза обмеженими нічними годинами, і відвантаження зерна нібито не постраждали.
Як працює порт
Новоросійськ є найбільшим портом Росії за обсягом і обробляє до третини експорту зерна з РФ.
Заборона настала після обмежень руху, введених раніше цього місяця в Азовському морі та Керченській протоці.
Черз порт Новоросійськ також перевозять:
- нафту,
- метали,
- товари в контейнерах.
Урядове розпорядження від 21 липня заборонило суднам швартуватися в районах без засобів ППО у портах:
- Азов в Азовському морі,
- Кавказ у Керченській протоці.
Новоросійськ є ймовірним місцем призначення для експорту зерна, яке перенаправляється з Азовського моря. Вересневі ф'ючерси на пшеницю на біржі Euronext зросли на 4,5% після новин про нічне закриття, пише Reuters.
Нагадаємо, у квітні після нічної атаки дронів на Новоросійськ в РФ спалахнув об'єкт "Транснефті". Там обслуговуються найбільші нафтові танкери.
Середньомісячний експорт нафти з РФ впав до мінімальних показників за останні вісім місяців. Головною причиною став тривалий простій терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську.