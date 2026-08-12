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Дрони атакували Новоросійськ, у хід пішли й морські безпілотники

04:51 12.08.2026 Ср
2 хв
Можлива причина атаки - не лише порт, а й кораблі-носії ракет
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували Новоросійськ, у хід пішли й морські безпілотники Фото: джерело пожежі, як пишуть місцеві, досі не встановили (Getty Images)
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У ніч на 12 серпня безпілотники масовано атакували російський Новоросійськ у Краснодарському краї. Атака триває вже понад п'ять годин, у місті активно працює ППО, а мер підтвердив пошкодження будинків через падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Що відомо про атаку

За даними OSINT-моніторингу, атака дронів на Новоросійськ триває вже понад п'ять годин - над містом активно працює протиповітряна оборона. Мер міста підтвердив, що окрім безпілотників зафіксовано атаку й безпілотними катерами, а через падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків, комерційну будівлю та будмайданчик.

Російські джерела також повідомляють про можливе застосування ракет.

Пожежа та задимлення

Очевидці повідомляють про пожежу в центрі міста після серії влучань - з відео видно постріли протиповітряної оборони та подальші спалахи.

Місцеві скаржаться на сильний запах гару та дим у центрі Новоросійська, при цьому точне джерело загоряння поки встановити не можуть.

Чому саме Новоросійськ

За оцінками OSINTерів, однією з можливих цілей атаки міг бути порт Новоросійська - найбільший порт Росії та ключовий експортний хаб країни на Чорному морі. Також не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив можливого масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв, які могли перебувати в районі міста.

Ще у липні Reuters повідомляло, що в порту негласно заборонили нічний рух кораблів - Росія намагається вберегти судна від атак, хоча публічно проблему заперечує. А ще раніше, у квітні, після нічної атаки дронів на місто спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.

Ці атаки вже мають відчутний економічний ефект: середньомісячний експорт нафти з Росії впав до мінімальних показників за останні вісім місяців, і головною причиною став тривалий простій терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську.

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