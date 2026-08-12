В Севастополе бушуют пожары после массированной атаки ВСУ

По словам ставленника Кремля в Севастополе, ночью российские военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы пытались отразить массированную атаку ВСУ.

Кроме того, он заверил горожан, что в целом якобы удалось обезвредить более 30 украинских дронов.

Также Развожаев фактически признал, что удары Сил обороны не привели к жертвам и пострадавшим среди гражданского населения.

"Сейчас особенно активная работа продолжается в Балаклавском районе. Если вы не спите, отойдите от окон, помните о правиле "двух стен" - перейдите в помещение, которое отделено от наружной стены двумя несущими конструкциями (ванна, туалет, коридор или прихожая)", - обратился к севастопольцам Развожаев.

Он также добавил, что на нескольких локациях, мол, упали обломки "сбитых БПЛА".

Более того, в нескольких районах города бушуют пожары, которые уже пытаются потушить.

Развожаев традиционно не раскрыл количество дронов, которые Силы обороны выпустили по Севастополю, а также не рассказал, по каким военным целям они били в этот раз.