У Севастополі на ремонті стоять три великі десантні кораблі РФ (супутникові знімки)

У тимчасово окупованому Севастополі на ремонті стоять одразу три великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії, а також сторожовий корабель класу "Тарантул".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" та супутникові знімки , які опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Зазначається, що у Севастопольському морзаводі біля причалу у Південній бухті стоїть ВДК проєкту 775 і ще один біля причалу у Корабельній бухті.

Фото: t.me/Crimeanwind

У сухому доці в Корабельній бухті також досі знаходиться підбитий українськими дронами підводний човен "Ростов-на-Дону" проєкту 636.3 "Варшавянка".

А у 13-му судноремонтному заводі ЧФ РФ у Кілен-бухті перебуває ще один БДК проєкту 775, а також прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул".

Фото: t.me/Crimeanwind

Окрім того, у Корабельній бухті, ймовірно, стоїть ВДК "Мінськ", який потрапив під удар українських ракет у вересні 2023 року разом із підводним човном, а у Кілен-бухті, ймовірно, ВДК "Азов" та "Ямал", атаковані в ніч проти 24 березня.