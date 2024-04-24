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У Севастополі на ремонті стоять три великі десантні кораблі РФ (супутникові знімки)

Севастополь, Середа 24 квітня 2024 19:15
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У Севастополі на ремонті стоять три великі десантні кораблі РФ (супутникові знімки) Фото: у Севастополі на ремонті стоять три великі десантні кораблі РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Севастополі на ремонті стоять одразу три великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії, а також сторожовий корабель класу "Тарантул".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" та супутникові знімки, які опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Зазначається, що у Севастопольському морзаводі біля причалу у Південній бухті стоїть ВДК проєкту 775 і ще один біля причалу у Корабельній бухті.

У Севастополі на ремонті стоять три великі десантні кораблі РФ (супутникові знімки)Фото: t.me/Crimeanwind

У сухому доці в Корабельній бухті також досі знаходиться підбитий українськими дронами підводний човен "Ростов-на-Дону" проєкту 636.3 "Варшавянка".

А у 13-му судноремонтному заводі ЧФ РФ у Кілен-бухті перебуває ще один БДК проєкту 775, а також прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул".

У Севастополі на ремонті стоять три великі десантні кораблі РФ (супутникові знімки)Фото: t.me/Crimeanwind

Окрім того, у Корабельній бухті, ймовірно, стоїть ВДК "Мінськ", який потрапив під удар українських ракет у вересні 2023 року разом із підводним човном, а у Кілен-бухті, ймовірно, ВДК "Азов" та "Ямал", атаковані в ніч проти 24 березня.

Атаки на кораблі РФ

Чорноморський флот Росії з початку повномасштабної війни втратив близько третини своїх кораблів.

Так, у березні українським військовим вдалося атакувати великі десантні кораблі в Криму - "Ямал" та "Азов".

Також у ВМС підтвердили враження російського середнього розвідувального корабля "Іван Хурс".

Крім того, сили оборони України 24 березня вразили ракетою "Нептун" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який Росія вкрала в України ще у 2014 році під час окупації Криму.

Як розповідав нещодавно речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі РБК-Україна, від початку повномасштабної війни нашим бійцям вдалося знищити чотири великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, а на ходу в окупантів залишились 5 ВДК.

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Севастополь Чорноморський флот Війна в Україні
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