В Севастополе на ремонте стоят три больших десантных корабля РФ (спутниковые снимки)
Во временно оккупированном Севастополе на ремонте стоят сразу три больших десантных корабля Черноморского флота России, а также сторожевой корабль класса "Тарантул".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" и спутниковые снимки, опубликованные OSINT-исследователем MT Anderson.
Отмечается, что в Севастопольском морзаводе у причала в Южной бухте стоит БДК проекта 775 и еще один у причала в Корабельной бухте.
Фото: t.me/Crimeanwind
В сухом доке в Корабельной бухте до сих пор находится подбитая украинскими дронами подлодка "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка".
А в 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ в Килен-бухте находится еще один БДК проекта 775, а также пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".
Фото: t.me/Crimeanwind
Кроме того, в Корабельной бухте, вероятно, стоит БДК "Минск", попавший под удар украинских ракет в сентябре 2023 года вместе с подлодкой, а в Килен-бухте, вероятно, БДК "Азов" и "Ямал", атакованные в ночь против 24 марта.
Атаки на корабле РФ
Черноморский флот России с начала полномасштабной войны потерял около трети своих кораблей.
Так, в марте украинским военным удалось атаковать большие десантные корабли в Крыму - "Ямал" и "Азов".
Также в ВМС подтвердили впечатление российского разведывательного корабля "Иван Хурс".
Кроме того, силы обороны Украины 24 марта поразили ракетой "Нептун" большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который Россия украла у Украины еще в 2014 году во время оккупации Крыма.
Как рассказывал недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии РБК-Украина, с начала полномасштабной войны нашим бойцам удалось уничтожить четыре больших десантных корабля Черноморского флота РФ, а на ходу у оккупантов остались 5 БДК.
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