ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Севастополі пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

Неділя 24 вересня 2023 23:54
UA EN RU
В Севастополі пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО Фото: в Севастополі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері 24 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи - повідомляють про атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Видання зазначає, що місцеві та російські Telegram-канали повідомляють про атаку дронів.

Канал Кримський вітер з посиланням на інформацію очевидців заявляє про роботу сил ППО РФ в районі миса Фіолент і житлового масиву Балаклави.

Російська та окупаційна влада поки не коментувала вибухи.

Вибухи в Криму

Останнім часом вибухи в Криму стали частішими. Нерідко під ударом опиняються саме системи ППО. Наприклад, 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка вартує 1,2 млрд доларів.

Newsweek зазначали, що ЗСУ "знищують на друзки" російські С-400, що є великою втратою для армії окупанта. А аналітики ISW зазначали, що, зважаючи на регулярні вибухи в Криму, РФ має там проблеми з ППО.

А 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Севастопіль Крым Війна Росії проти України
NEWS
Виходимо з того, що війна не закінчиться і у наступному році, - Притула
Виходимо з того, що війна не закінчиться і у наступному році, - Притула
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою