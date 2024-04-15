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В Севастополі пролунали вибухи, над бухтою запустили димову завісу

Понеділок 15 квітня 2024 08:25
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В Севастополі пролунали вибухи, над бухтою запустили димову завісу Фото: в Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі тимчасово окупованого кримського Севастополя пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал, з посиланням на підписників повідомляє про кілька вибухів, які пролунали в центрі міста. Також зазначається, що це можуть бути ворожі навчання, втім, точної інформації немає.

Зокрема над Севастопольською бухтою запустили димову завісу.

Варто додати, що наразі ні офіційні особи, ні українське військове командування - жодним чином не коментували дану ситуацію. Також мовчать "представники" окупаційної влади Росії на півострові.

В Севастополі пролунали вибухи, над бухтою запустили димову завісу

Фото: Севастопольська бухта (google.maps)

Ситуація в окупованому Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Наприклад, вчора, 13 квітня, за словами місцевих жителів у Керчі у районі Кримського мосту спрацювала російська протиповітряна оборона.

Крім того, нещодавно, Сили оборони уразили кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі.

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