ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе раздались взрывы, над бухтой запустили дымовую завесу

Понедельник 15 апреля 2024 08:25
UA EN RU
В Севастополе раздались взрывы, над бухтой запустили дымовую завесу Фото: в Севастополе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В центре временно оккупированного крымского Севастополя раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал, со ссылкой на подписчиков сообщает о нескольких взрывах, которые прогремели в центре города. Также отмечается, что это могут быть вражеские учения, впрочем, точной информации нет.

В частности над Севастопольской бухтой запустили дымовую завесу.

Стоит добавить, что пока ни официальные лица, ни украинское военное командование - никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат "представители" оккупационных властей России на полуострове.

В Севастополе раздались взрывы, над бухтой запустили дымовую завесу

Фото: Севастопольская бухта (google.maps)

Ситуация в оккупированном Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышны взрывы. Украинские разведчики провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Например, вчера, 13 апреля, по словам местных жителей в Керчи в районе Крымского моста сработала российская противовоздушная оборона.

Кроме того, недавно, Силы обороны поразили корабли РФ, центр связи и несколько объектов в Севастополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крым Война в Украине
NEWS
Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине
Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине
DAILY
На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак