В Севастополе раздались взрывы, над бухтой запустили дымовую завесу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Канал, со ссылкой на подписчиков сообщает о нескольких взрывах, которые прогремели в центре города. Также отмечается, что это могут быть вражеские учения, впрочем, точной информации нет.

В частности над Севастопольской бухтой запустили дымовую завесу.

Стоит добавить, что пока ни официальные лица, ни украинское военное командование - никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат "представители" оккупационных властей России на полуострове.

Фото: Севастопольская бухта (google.maps)

Ситуация в оккупированном Крыму

В целом в Крыму сейчас все чаще слышны взрывы. Украинские разведчики провели уже десятки операции на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Например, вчера, 13 апреля, по словам местных жителей в Керчи в районе Крымского моста сработала российская противовоздушная оборона.

Кроме того, недавно, Силы обороны поразили корабли РФ, центр связи и несколько объектов в Севастополе.