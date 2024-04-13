У Керчі спрацювала російська ППО, окупанти перекривали Кримський міст

У Керчі на сході окупованого Криму спрацювала ворожа ППО. Окупанти перекривали Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, у суботу, 13 квітня, у Керчі у районі Кримського мосту спрацювала російська протиповітряна оборона. Також є інформація, що був проліт літака.

Фото: у Керчі спрацювала ППО росіян (t.me/Crimeanwind)

На тлі цього окупанти у соцмережах повідомили, що рух Кримським мостом перекрили. Причини такого рішення не повідомляли. Але рух уже нібито відновили.

Варто зазначити, що окупаційні керівники півострова, призначені росіянами, не коментували ситуацію у Криму.

скриншот deepstatemap.live