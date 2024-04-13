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У Керчі спрацювала російська ППО, окупанти перекривали Кримський міст

Керч, Субота 13 квітня 2024 12:29
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У Керчі спрацювала російська ППО, окупанти перекривали Кримський міст Фото: у Керчі спрацювала ППО росіян (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Керчі на сході окупованого Криму спрацювала ворожа ППО. Окупанти перекривали Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, у суботу, 13 квітня, у Керчі у районі Кримського мосту спрацювала російська протиповітряна оборона. Також є інформація, що був проліт літака.

Фото: у Керчі спрацювала ППО росіян (t.me/Crimeanwind)

На тлі цього окупанти у соцмережах повідомили, що рух Кримським мостом перекрили. Причини такого рішення не повідомляли. Але рух уже нібито відновили.

Варто зазначити, що окупаційні керівники півострова, призначені росіянами, не коментували ситуацію у Криму.

У Керчі спрацювала російська ППО, окупанти перекривали Кримський міст

скриншот deepstatemap.live

Ситуація в окупованому Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

Крім того, нещодавно, Сили оборони уразили кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі.

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