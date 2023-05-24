В Севастополі пролунали кілька вибухів

В тимчасово окупованому Криму сьогодні "неспокійно". Повідомляють про звуки вибухів в районі Козачої бухти, в Севастополі.
Про це пише РБК-Україна з посилання на Telegram-канал "Крымский ветер".
"У Севастополі пролунало кілька вибухів, повідомляють наші підписники. Судячи з усього, в районі Козачої бухти - добре чутно в Гагарінському районі міста", - пише канал.
Наразі детальної інформації про причини та обставини вибуху немає. Окупаційна "влада" також поки що жодним чином не коментувала дану ситуацію.
Зокрема, зазначається, що перед цим вибух пролунав в Інкермані.
Фото: Козача Бухта (Google-карта)
Сьогодні зранку над Кримським мостом було помічено густий клуб диму. Через деякий час так звана окупаційна "влада" перекрила рух спорудою та заявила про нібито військові навчання. Перед цим в мережі заявили про атаку морськими дронами на розвідувальне судно Росії "Іван Хурс", який входить до складу Чорноморського флоту.
Також вибухи сьогодні чули й жителі Федосії. Водночас окупаційна "влада" жодним чином не прокоментувала цю ситуацію.
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