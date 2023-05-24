В окупованій Феодосії повідомляють про вибухи
В окупованому Криму у середу, 24 травня, пролунав вибух. Його чули жителі Феодосії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"Щойно - сильний бабах у районі Феодосії", - йдеться у повідомленні.
Наразі детальної інформації про причини та обставини вибуху немає. Окупаційна влада також не повідомляє деталей інциденту.
скриншот google.com/maps
Вибухи в Криму
Останнім часом на території окупованого півострова почастішали вибухи. Зокрема, сьогодні над Кримським мостом помітили дим. Окупаційна влада заявила про нібито проведення навчань та перекрила переправу.
Крім того, 24 травня у мережі з'явилася інформація, що у Чорному морі атакований унікальний російський корабель "Іван Хурс". Це перше розвідувальне судно РФ. Російські Telegram-канали заявляли, що корабель атакували три морські дрони після проходження протоки Босфор.
Варто зазначити, що росіяни на тлі вибухів у Криму почали готуватися до оборони окупованому півострова. За даними ЗМІ, російська армія вирила кілометри окопів на півночі Криму, а окупанти почали шукати партизанів, які причетні до вибухів та диверсій.
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