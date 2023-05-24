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В Севастополе прогремели несколько взрывов

Фото: в Севастополе прогремели несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Крыму сегодня "неспокойно". Сообщают о звуках взрывов в районе Казачьей бухты, в Севастополе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе раздалось несколько взрывов, сообщают наши подписчики. Судя по всему, в районе Казачьей бухты - хорошо слышно в Гагаринском районе города", - пишет канал.

Подробной информации о причинах и обстоятельствах взрыва нет. Оккупационная "власть" также пока никак не комментировала данную ситуацию.

В частности, отмечается, что перед этим взрыв прогремел в Инкермане.

Фото: Казачья Бухта (Google-карта)

Взрыв в Крыму 24 мая

Сегодня утром над Крымским мостом был замечен густой клуб дыма. Через некоторое время так называемая оккупационная "власть" перекрыла движение сооружением и заявила о якобы военных учениях. Перед этим в сети заявили об атаке морскими дронами на разведывательное судно России "Иван Хурс", входящее в состав Черноморского флота.

Также взрывы сегодня слышали и жители Федосии. В то же время оккупационная "власть" никак не прокомментировала эту ситуацию.

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