ua ru
Ср, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе прогремели несколько взрывов

Новина українською →
Среда 24 мая 2023 18:21
В Севастополе прогремели несколько взрывов Фото: в Севастополе прогремели несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Крыму сегодня "неспокойно". Сообщают о звуках взрывов в районе Казачьей бухты, в Севастополе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе раздалось несколько взрывов, сообщают наши подписчики. Судя по всему, в районе Казачьей бухты - хорошо слышно в Гагаринском районе города", - пишет канал.

Подробной информации о причинах и обстоятельствах взрыва нет. Оккупационная "власть" также пока никак не комментировала данную ситуацию.

В частности, отмечается, что перед этим взрыв прогремел в Инкермане.

В Севастополе прогремели несколько взрывов

Фото: Казачья Бухта (Google-карта)

Взрыв в Крыму 24 мая

Сегодня утром над Крымским мостом был замечен густой клуб дыма. Через некоторое время так называемая оккупационная "власть" перекрыла движение сооружением и заявила о якобы военных учениях. Перед этим в сети заявили об атаке морскими дронами на разведывательное судно России "Иван Хурс", входящее в состав Черноморского флота.

Также взрывы сегодня слышали и жители Федосии. В то же время оккупационная "власть" никак не прокомментировала эту ситуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крим Война в Украине
NEWS
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром