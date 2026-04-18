У Севастополі після атаки дронів горить порт: вибухи в районі ТЕЦ та аеродромів

Напередодні Сили оборони України завдали ударів по двох нафтобазах у тимчасово окупованому Криму. В Октябрському пошкоджено щонайменше один резервуар. У Глибокому Яру руйнувань зазнали ще п’ять цистерн різного об’єму – частина з них знищена повністю.

Також українські дрони атакували хімічне підприємство "ФосАгро" у Череповці. Завод виробляє продукцію, яка використовується як сировина для виготовлення тротилу, гексогену та інших компонентів для боєприпасів.

На початку квітня безпілотники невідомого походження атакували Воронезьку область. Пожежа спалахнула на території АТ "Мінудобрення" в Россоші - одному з ключових хімічних заводів Росії.