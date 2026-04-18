Мільярдер з РФ поскаржився на ЗСУ: удари дронів обвалили виробництво добрив

Українські безпілотники паралізують російську промисловість азотних добрив. Російський мільярдер Андрій Мельниченко визнав значні втрати виробництва та попередив про зростання цін на добрива на світовому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал агенції Reuters .

Засновник компанії EuroChem, мільярдер Андрій Мельниченко, наголосив, що РФ забезпечує п’яту частину світового експорту добрив, але зараз її можливості обмежені. Удари по великих підприємствах не дають агресору нарощувати потужності.

"Загальновідомі події, що відбуваються на території нашої країни, призводять до почастішання атак дронів на російські підприємства", - заявив Мельниченко під час конференції у Москві.

Він нагадав про удар 25 лютого, коли український дрон атакував "Дорогобуж" - один із найпотужніших заводів країни, що належить групі "Акрон". Через це було виведено з ладу 5% загальних потужностей РФ, зупинено виробництво аміачної селітри (завод давав 11% ринку РФ), а виробничі лінії планують тепер запустити лише у травні.

Що відбувається з російським експортом добрив зараз

Reuters нагадує, що РФ контролює до 40% ринку аміачної селітри, але 21 березня Москва офіційно припинила експорт цього добрива. Внутрішні обмеження та санкції змушують виробників шукати нові логістичні шляхи.

Російські бізнесмени визнають: перехід на місцеві порти замість європейських зайняв пів року. Проте навіть нова логістика не рятує від дронів, які методично знищують промислову базу ворога.