Удари Сил оборони пошкодили дві нафтобази РФ у Криму: з'явилися фото з супутника

У тимчасово окупованому Криму удари Сил оборони України пошкодили дві нафтобази РФ. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми".

Проєкт нагадав, що з 15 по 16 квітня Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) завдали низки ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки свідчать про ураження щонайменше двох нафтобаз російських окупантів - в селищі Октябрське та поблизу села Глибокий Яр.

"Відповідно до фото з супутника, на нафтобазі в Октябрському пошкоджений щонайменше один резервуар. Руйнування помітні і на цистернах нафтобази біля Глибокого Яру. Тут знищені та пошкоджені щонайменше 5 резервуарів різного розміру", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що в СБС анонсували ще більше ударних операцій проти російських окупантів у Криму та на інших територіях України.

"Наша мета незмінна - системне ослаблення противника до повного вичерпання його сил", - сказано у повідомленні СБС.