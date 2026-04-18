В Севастополе после атаки дронов горит порт: взрывы в районе ТЭЦ и аэродромов

Накануне Силы обороны Украины нанесли удары по двум нефтебазам во временно оккупированном Крыму. В Октябрьском поврежден по меньшей мере один резервуар. В Глубоком Яру разрушениям подверглись еще пять цистерн разного объема - часть из них уничтожена полностью.

Также украинские дроны атаковали химическое предприятие "ФосАгро" в Череповце. Завод производит продукцию, которая используется как сырье для изготовления тротила, гексогена и других компонентов для боеприпасов.

В начале апреля беспилотники неизвестного происхождения атаковали Воронежскую область. Пожар вспыхнул на территории АО "Минудобрения" в Россоше - одном из ключевых химических заводов России.