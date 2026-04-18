У Севастополі після атаки дронів горить порт: вибухи в районі ТЕЦ та аеродромів

У тимчасово окупованому Севастополі в ніч на 18 квітня пролунала серія вибухів. За даними моніторингових каналів, безпілотники атакували порт та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Крім того, повідомляється про серію вибухів у районі аеродрому “Саки” в Новофедорівці близько 01:20. На аеродромі “Кача” очевидці чули запуск сигнальних ракет та вогонь із зеніток і кулеметів трасуючими боєприпасами.

Окупаційна влада традиційно заявляє, що пожежі виникли через "падіння уламків" та горять "залишки нафтопродуктів".

Моніторинговий канал Exilenova+ опублікував відео, на яких видно, що після атаки горить порт Севастополя.

Стрільбу фіксували в районі Севастопольської ТЕЦ, а з Сапун-гори працював прожектор. Над Ленінським районом міста чули проліт безпілотника.

У місті чути численні вибухи, російська ППО вела інтенсивний вогонь "з усіх позицій".

Напередодні Сили оборони України завдали ударів по двох нафтобазах у тимчасово окупованому Криму. В Октябрському пошкоджено щонайменше один резервуар. У Глибокому Яру руйнувань зазнали ще п’ять цистерн різного об’єму – частина з них знищена повністю.

Також українські дрони атакували хімічне підприємство "ФосАгро" у Череповці. Завод виробляє продукцію, яка використовується як сировина для виготовлення тротилу, гексогену та інших компонентів для боєприпасів.

На початку квітня безпілотники невідомого походження атакували Воронезьку область. Пожежа спалахнула на території АТ "Мінудобрення" в Россоші - одному з ключових хімічних заводів Росії.