В Севастополе после атаки дронов горит порт: взрывы в районе ТЭЦ и аэродромов

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 18 апреля прогремела серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, беспилотники атаковали порт и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Кроме того, сообщается о серии взрывов в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке около 01:20. На аэродроме "Кача" очевидцы слышали запуск сигнальных ракет и огонь из зениток и пулеметов трассирующими боеприпасами.

Мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видео, на которых видно, что после атаки горит порт Севастополя.

Стрельбу фиксировали в районе Севастопольской ТЭЦ, а с Сапун-горы работал прожектор. Над Ленинским районом города слышали пролет беспилотника.

В городе слышны многочисленные взрывы, российская ПВО вела интенсивный огонь "со всех позиций".

Накануне Силы обороны Украины нанесли удары по двум нефтебазам во временно оккупированном Крыму. В Октябрьском поврежден по меньшей мере один резервуар. В Глубоком Яру разрушениям подверглись еще пять цистерн разного объема - часть из них уничтожена полностью.

Также украинские дроны атаковали химическое предприятие "ФосАгро" в Череповце. Завод производит продукцию, которая используется как сырье для изготовления тротила, гексогена и других компонентов для боеприпасов.

В начале апреля беспилотники неизвестного происхождения атаковали Воронежскую область. Пожар вспыхнул на территории АО "Минудобрения" в Россоше - одном из ключевых химических заводов России.