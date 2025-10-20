UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Севастополі партизани викрили позиції розвідки окупантів: координати вже у ЗСУ

Ілюстративне фото: у Севастополі партизани викрили позиції розвідки окупантів (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Севастополі партизани провели розвідку позицій 127-ї окремої розвідувальної бригади окупаційних військ РФ (в/ч 67606)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як повідомляє рух, цей підрозділ входить до складу 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії та активно залучається до бойових дій на Херсонському напрямку.

Бригада була створена у 2014 році після окупації Криму й спеціалізується на розвідувально-штурмових операціях.

За даними агентів, вдалося встановити місця розташування ключових об’єктів військової частини, графіки чергувань на постах і маршрути пересування командного складу. Уся отримана інформація вже передана Силам оборони України для подальших дій.

 

 

Раніше українська розвідка перехопили розмову окупантів, на якій вони зізнаються, що калічать своїх солдатів, коли ті намагаються втекти з поля бою.

Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.

На початку вересня агенти руху провели розвідку оборонного заводу в Росії, що виробляє твердопаливні ракети.

А у тимчасово окупованому Криму партизани "АТЕШ" встановили координати розташування ЗРК С-300/С-400 і радарів. Інформацію передано ЗСУ для подальшого завдання ударів по ворожих цілях.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопольКрим