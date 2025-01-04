У Севастополі оголосили НС через забруднення після аварії танкерів
В окупованому Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації. Причиною стала аварія з танкерами в Керченській протоці, яка спричинила забруднення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного губернатора міста Михайла Развожаєва.
Развожаєв заявив, що в окупованому Севастополі 4 січня оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального значення. Причиною стала аварія двох танкерів у Керченській протоці, що сталася 15 грудня.
"Оперативний штаб щодо ситуації очолюю особисто, сьогодні в Севастополі оголошено режим НС регіонального значення", - зазначив він.
Наразі триває обстеження узбережжя для виявлення слідів мазуту, що потрапив у море через аварію.
Аварія танкерів у Чорному морі
Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.
А вже через декілька днів біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.
Зазначається, що аварія танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Мазут може досягти Азовського моря.
Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що днями у Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами.
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