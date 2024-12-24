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Мазут із затонулих російських танкерів може досягти Азовського моря: коли це станеться

Вівторок 24 грудня 2024 19:53
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Мазут із затонулих російських танкерів може досягти Азовського моря: коли це станеться Ілюстративне фото: мазут із затонулих російських танкерів може досягти Азовського моря (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Аварія на танкерах "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Вже за декілька днів мазут може досягти Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними Міндовкілля, мазут з російських танкерів може досягти Азовського моря вже до 27-29 грудня. При цьому, він все ще витікає з одного з танкерів та вже досягло узбережжя Криму.

Також спостерігається поступове переміщення забруднення у східному напрямку, до відкритої акваторії Чорного моря. За спостережними даними, 23 грудня пляма мазуту сконцентрувалась в районі Керченської протоки. А вже у наступні дні мазут під впливом вітрових умов і течій почав розширюватися.

З 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку. Це ймовірно створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму. Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, у напрямку Азовського моря на 27-29 грудня.

"Необхідно наголосити, що на сьогодні досі залишаються невідомими точна кількість мазуту, що залишається у затонулій частині судна та швидкість витікання мазуту, яка може залежати від гідрологічних умов, ступеня руйнування корпусу судна та інших факторів. Ці фактори створюють значну невизначеність у прогнозуванні масштабів забруднення", - заявили у міністерстві.

Що передувало

Нещодавно через сильний шторм у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Хвилі розрубали їх майже навпіл. Пізніше, через декілька днів після того стало відомо, що біля порту "Кавказ" у Чорному морі зазнав аварії ще один танкер.

Більше про те, що сталося з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у нашому матеріалі.

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Азовское море Російська Федерація
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