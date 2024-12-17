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Ще один нафтовий танкер РФ зазнав аварії у Чорному морі, відомо про витік мазуту

Вівторок 17 грудня 2024 14:45
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Ще один нафтовий танкер РФ зазнав аварії у Чорному морі, відомо про витік мазуту Архівне фото: танкер "Волгонефть-109" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Ще один танкер Російської Федерації подав сигнал про аварію у Чорному морі. У танкері зафіксовано витік мазуту.

Про це повідомляє РБК-Україна на Telegram-канал Readovka.

За попередніми даними, подія сталась в районі порту "Кавказ" у Чорному морі. Там аварія сталась на судні "Волгонефть-109".

Відомо, що сигнал лиха подав капітан судна. Він же розповів, що продукт витікає з танка в баластний бак. Наразі на борту перебувають 14 осіб, корпус корабля цілий, витоку у воду немає.

Не перша катастрофа з російським танкером

Декілька днів тому стало відомо, що у Керченській протоці тонуть два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм.

Пізніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, російські танкери з нафтою почали тонути поряд з Керченською протокою ще 15 грудня. Це сталось, тому що вони вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства.

Також сьогодні росіяни поскаржились на забруднення узбережжя Краснодарського краю нафтою. Ймовірно, вона з танкерів, які розбились у Керченській протоці.

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