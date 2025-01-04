ua en ru
Сб, 04 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Севастополе объявили ЧС из-за загрязнения после аварии танкеров

Украина, Суббота 04 января 2025 17:33
UA EN RU
В Севастополе объявили ЧС из-за загрязнения после аварии танкеров Фото: в Севастополе объявили чрезвычайную ситуацию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В оккупированном Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала авария с танкерами в Керченском проливе, которая вызвала загрязнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного губернатора города Михаила Развожаева.

Развожаев заявил, что в оккупированном Севастополе 4 января объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Причиной стала авария двух танкеров в Керченском проливе, произошедшая 15 декабря.

Фото: ситуация в Севастополе (t.me/razvozhaev)

"Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения", - отметил он.

Сейчас продолжается обследование побережья для выявления следов мазута, попавшего в море из-за аварии.

Авария танкеров в Черном море

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.

А уже через несколько дней возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.

Отмечается, что авария танкеров в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия. Мазут может достичь Азовского моря.

Подробнее об аварии с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в материале РБК-Украина.

Заметим, что на днях в Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
NEWS
Хакеры ГУР в День рождения Буданова атаковали российскую компанию, - источник
Хакеры ГУР в День рождения Буданова атаковали российскую компанию, - источник
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты