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У Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії танкерів РФ

Крим, Четвер 02 січня 2025 18:47
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У Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії танкерів РФ Ілюстративне фото: у Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Криму виявили дві нові ділянки забруднення нафтопродуктами після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці. Забруднення завдовжки 1,8 та 2,1 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.

"Під час моніторингу в міському окрузі Керч у районі міського пляжу (Аршинцевська коса) виявлено незначне забруднення піщаної місцевості завдовжки 1,8 км. У Ленінському районі біля озера Тобечик загальна протяжність забруднення становить 2,1 км", - йдеться у повідомленні.

За даними російського МНС, до ліквідації наслідків екологічної катастрофи залучено близько 150 людей та 48 одиниць техніки. Фахівці очищають зону і вивозять ґрунт.

Аварія танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

А вже через декілька днів біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Зазначається, що аварія танкерів у Керченській протоці спричинила значні екологічні наслідки. Мазут може досягти Азовського моря.

Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у матеріалі РБК-Україна.

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