У Севастополі обвалився балкон з дітьми: багато постраждалих, є "важкі"

У окупованому Севастополі балкон школи обвалився разом із дітьми під час традиційного фото. І це в будівлі, де рік тому провели "капітальний ремонт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Telegram.
Учні школи номер 13 у Севастополі вийшли на балкон, щоб зробити традиційне фото випускників. Конструкція не витримала ваги і обрушилася разом із дітьми.
Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості: переломи та черепно-мозкові ушкодження.
За офіційними документами окупаційної адміністрації, торік у цій школі провели "капітальний ремонт". На нього витратили понад 2 мільйони доларів.
Балкон обвалився через рік після завершення цих робіт.
"Крим перебуває під російською окупацією вже 12 років. За цей час окупаційна влада так і не змогла забезпечити елементарну безпеку та належний стан навіть шкільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні ЦПД.
Російська пропаганда весь цей час звітує про "розвиток" і "покращення" на тимчасово окупованих територіях.
