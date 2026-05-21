У Севастополі обвалився балкон з дітьми: багато постраждалих, є "важкі"

12:23 21.05.2026 Чт
2 хв
9 дітей отримали травми після дорогого "ремонту"
aimg Олена Чупровська
Фото: Балкон школи в Севастополі обвалився з дітьми після ремонту за 2 мільйони доларів (Getty Images)

У окупованому Севастополі балкон школи обвалився разом із дітьми під час традиційного фото. І це в будівлі, де рік тому провели "капітальний ремонт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Telegram.

Балкон обвалився під час фото

Учні школи номер 13 у Севастополі вийшли на балкон, щоб зробити традиційне фото випускників. Конструкція не витримала ваги і обрушилася разом із дітьми.

Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості: переломи та черепно-мозкові ушкодження.

За офіційними документами окупаційної адміністрації, торік у цій школі провели "капітальний ремонт". На нього витратили понад 2 мільйони доларів.

Балкон обвалився через рік після завершення цих робіт.

Фото: двоє дітей перебувають в реанімації після падіння (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"Крим перебуває під російською окупацією вже 12 років. За цей час окупаційна влада так і не змогла забезпечити елементарну безпеку та належний стан навіть шкільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Російська пропаганда весь цей час звітує про "розвиток" і "покращення" на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, які підтверджують глибоку економічну кризу в країні. З

а його словами, одна лише нафтова компанія закрила близько 400 свердловин, а 11 російських банків готуються до ліквідації.

Тим часом окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області масово вилучають мисливську зброю у цивільних.

Рушниці забирають силою під загрозою обшуків і кримінальних справ, а потім передають на фронт для боротьби з українськими дронами.

