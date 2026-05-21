В Севастополе обвалился балкон с детьми: много пострадавших, есть "тяжелые"

Балкон обвалился во время фото

Ученики школы номер 13 в Севастополе вышли на балкон, чтобы сделать традиционное фото выпускников. Конструкция не выдержала веса и обрушилась вместе с детьми.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести: переломы и черепно-мозговые повреждения.

По официальным документам оккупационной администрации, в прошлом году в этой школе провели "капитальный ремонт". На него потратили более 2 миллионов долларов.

Балкон обвалился через год после завершения этих работ.

Фото: двое детей находятся в реанимации после падения (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"Крым находится под российской оккупацией уже 12 лет. За это время оккупационная власть так и не смогла обеспечить элементарную безопасность и надлежащее состояние даже школьной инфраструктуры", - говорится в сообщении ЦПД.

Российская пропаганда все это время отчитывается о "развитии" и "улучшении" на временно оккупированных территориях.