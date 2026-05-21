В Севастополе обвалился балкон с детьми: много пострадавших, есть "тяжелые"

В оккупированном Севастополе балкон школы обвалился вместе с детьми во время традиционного фото. И это в здании, где год назад провели "капитальный ремонт".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Ученики школы номер 13 в Севастополе вышли на балкон, чтобы сделать традиционное фото выпускников. Конструкция не выдержала веса и обрушилась вместе с детьми.
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести: переломы и черепно-мозговые повреждения.
По официальным документам оккупационной администрации, в прошлом году в этой школе провели "капитальный ремонт". На него потратили более 2 миллионов долларов.
Балкон обвалился через год после завершения этих работ.
"Крым находится под российской оккупацией уже 12 лет. За это время оккупационная власть так и не смогла обеспечить элементарную безопасность и надлежащее состояние даже школьной инфраструктуры", - говорится в сообщении ЦПД.
Российская пропаганда все это время отчитывается о "развитии" и "улучшении" на временно оккупированных территориях.
