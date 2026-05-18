РФ приховує серйозну економічну кризу: Зеленський розкрив дані розвідки

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, які свідчать про серйозні проблеми у російській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

За словами президента, йдеться саме про внутрішню оцінку російської влади, яку Москва намагається приховати як від міжнародної спільноти, так і від власного населення.

У Росії закривають нафтові свердловини

Зеленський повідомив, що одним із ключових сигналів погіршення ситуації стало скорочення кількості активних нафтових свердловин.

За його словами, лише одна російська нафтова компанія вже змушена закрити близько 400 свердловин.

"Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах", - пояснив Зеленський.

Також, за даними розвідки, лише за кілька місяців цього року нафтопереробка у РФ скоротилася щонайменше на 10%.

"Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати", - підкрелив глава держави.

Проблеми банківської системи РФ

Окремо президент звернув увагу на ситуацію у фінансовому секторі Росії.

Він зазначив, що 11 російських банків уже готуються до повної ліквідації через критичні проблеми, а ще вісім фінансових установ мають труднощі, які неможливо вирішити без зовнішньої підтримки.

Крім того, Зеленський заявив про значний дефіцит федерального бюджету РФ.

"Оптимістичні для нас і показники дефіциту федерального бюджету в цьому році, а саме вже майже 80 мільярдів доларів на пʼятому місяці року, і це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів", - додав він.

Україна передасть партнерам нові дані

Президент також повідомив, що доручив керівнику СЗРУ Олегу Луговському поширити частину отриманої інформації серед міжнародних партнерів у форматі, який не зашкодить джерелам розвідки.

Зокрема, Україна зафіксувала спроби Росії залучати іноземні компанії до обходу санкцій та стабілізації економічної ситуації.

За словами Зеленського, йдеться про спроби організувати вивезення зерна з окупованого Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі Сполучених Штатів.

"Фіксуємо і спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу. Знаємо, як протидіяти. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським розвідникам", - підсумував президент.