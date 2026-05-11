ЄС ввів санкції проти таборів РФ, де займались ідеологічною обробкою українських дітей

16:13 11.05.2026 Пн
3 хв
Дітей вчили воювати проти власної країни. Хто саме потрапив під санкції за спробу стерти українську ідентичність?
aimg Марія Науменко
ЄС ввів санкції проти таборів РФ, де займались ідеологічною обробкою українських дітей Фото: у ЄС запровадили санкції через ідеологічну обробку українських дітей у РФ (Getty Images)
Євросоюз запровадив нові санкції проти російських посадовців і організацій, причетних до депортації українських дітей та їхньої подальшої ідеологічної обробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської Ради.

Рішення ухвалили у день зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Під нові обмеження потрапили 16 фізичних осіб і сім організацій, які, за даними ЄС, брали участь у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії.

У Брюсселі заявили, що йдеться не лише про депортацію чи примусове переміщення неповнолітніх. За даними ЄС, українських дітей також піддавали примусовій асиміляції, політичній індоктринації та військово-патріотичному вихованню, щоб нав’язати їм російську ідентичність.

"Ці дії становлять серйозні порушення міжнародного права та порушення основних прав дитини і мають на меті знищити українську ідентичність та підірвати збереження її майбутніх поколінь", - йдеться в заяві.

За оцінками ЄС, із початку повномасштабної війни Росія незаконно депортувала або примусово перемістила майже 20 500 українських дітей.

До санкційного списку увійшли російські державні установи та дитячі центри "Орлянок", "Червоні вітрила" і "Смена", які пов’язані з Міністерством освіти РФ. У ЄС стверджують, що ці структури у співпраці з окупаційною владою організовували для українських дітей програми з проросійською ідеологічною обробкою.

Йдеться, зокрема, про "патріотичні" заходи, політичне виховання, ознайомлення з російською військовою культурою та елементи базової військової підготовки.

Також під санкції потрапили Центр ДОСААФ у Севастополі, Нахімовська морська школа та військово-патріотичний клуб "Патріот" у Криму.

Окрім цього, обмеження ввели проти посадовців з окупованих територій України, а також керівників молодіжних таборів і військово-патріотичних клубів.

"Усі вони несуть відповідальність за просування патріотичного та військового виховання серед молоді шляхом ідеологічної індоктринації, ознайомлення з російською військовою культурою, парамілітарної підготовки та участі у заходах, що прославляють агресивну війну Росії", - наголосили в Європейській Раді.

Для всіх фігурантів санкційного списку передбачене заморожування активів у країнах ЄС. Також громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм фінансову підтримку. Фізичним особам додатково заборонили в’їзд на територію ЄС та транзит через країни блоку.

Наприкінці квітня Україна також запровадила санкції проти осіб і організацій, причетних до депортації українських дітей з окупованих територій. Під обмеження потрапили 20 фізичних та чотири юридичні особи, серед яких російські посадовці, колаборанти та представники окупаційної влади.

Євросоюз Російська Федерація Україна Санкції проти Росії Діти
