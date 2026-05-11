ЄС ввів санкції проти таборів РФ, де займались ідеологічною обробкою українських дітей

Євросоюз запровадив нові санкції проти російських посадовців і організацій, причетних до депортації українських дітей та їхньої подальшої ідеологічної обробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської Ради.

Рішення ухвалили у день зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Під нові обмеження потрапили 16 фізичних осіб і сім організацій, які, за даними ЄС, брали участь у незаконному вивезенні дітей з окупованих територій України до Росії.

У Брюсселі заявили, що йдеться не лише про депортацію чи примусове переміщення неповнолітніх. За даними ЄС, українських дітей також піддавали примусовій асиміляції, політичній індоктринації та військово-патріотичному вихованню, щоб нав’язати їм російську ідентичність.

"Ці дії становлять серйозні порушення міжнародного права та порушення основних прав дитини і мають на меті знищити українську ідентичність та підірвати збереження її майбутніх поколінь", - йдеться в заяві.

За оцінками ЄС, із початку повномасштабної війни Росія незаконно депортувала або примусово перемістила майже 20 500 українських дітей.

До санкційного списку увійшли російські державні установи та дитячі центри "Орлянок", "Червоні вітрила" і "Смена", які пов’язані з Міністерством освіти РФ. У ЄС стверджують, що ці структури у співпраці з окупаційною владою організовували для українських дітей програми з проросійською ідеологічною обробкою.

Йдеться, зокрема, про "патріотичні" заходи, політичне виховання, ознайомлення з російською військовою культурою та елементи базової військової підготовки.

Також під санкції потрапили Центр ДОСААФ у Севастополі, Нахімовська морська школа та військово-патріотичний клуб "Патріот" у Криму.

Окрім цього, обмеження ввели проти посадовців з окупованих територій України, а також керівників молодіжних таборів і військово-патріотичних клубів.

"Усі вони несуть відповідальність за просування патріотичного та військового виховання серед молоді шляхом ідеологічної індоктринації, ознайомлення з російською військовою культурою, парамілітарної підготовки та участі у заходах, що прославляють агресивну війну Росії", - наголосили в Європейській Раді.

Для всіх фігурантів санкційного списку передбачене заморожування активів у країнах ЄС. Також громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм фінансову підтримку. Фізичним особам додатково заборонили в’їзд на територію ЄС та транзит через країни блоку.