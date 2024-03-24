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У Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку окупантів: ВМС пояснили, які наслідки

Севастополь, Неділя 24 березня 2024 09:03
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У Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку окупантів: ВМС пояснили, які наслідки Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

У Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту окупантів. Це важливий елемент для керування військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок, завжди впливають на можливість управляти військами. В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати", - пояснив Плетенчук.

Речник наголосив, що зв'язок - це один з основних елементів забезпечення військ.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі.

У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Вночі у Криму теж лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали, що у Гвардійському горіла нафтобаза, яку використовують росіяни.

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