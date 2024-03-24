У Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку окупантів: ВМС пояснили, які наслідки

У Севастополі міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту окупантів. Це важливий елемент для керування військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок, завжди впливають на можливість управляти військами. В будь-якій війні це є одним з основних факторів, який може сприяти позитивному результату бойової діяльності. Якщо у вас є багато підрозділів, то перемоги вам не побачити, якщо ви не можете ними керувати", - пояснив Плетенчук.

Речник наголосив, що зв'язок - це один з основних елементів забезпечення військ.