В Севастополе мог быть уничтожен узел связи оккупантов: ВМС объяснили, какие последствия

В Севастополе мог быть уничтожен узел связи Черноморского флота оккупантов. Это важный элемент для управления войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.