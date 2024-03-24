У Криму пролунали вибухи: горить нафтобаза у Гвардійському
Серія вибухів пролунала у Криму вночі 24 березня. Повідомляють про пожежу на нафтобазі у Гвардійському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Кримський вітер та Кримський міст.
За повідомленнями каналу "Кримський вітер" вибухи пролунали у Сімферопольському районі та передмісті Сімферополя.
"Чотири вибухи пролунало у Сімферопольському районі, повідомляють наші передплатники. І ще три вибухи десь у передмісті Сімферополя", - повідомили на каналі.
Канал повідомляє про дим з боку селища Гвардійське та близько 20 вибухів.
Також росіяни повідомили про перекриття Кримського мосту.
"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - повідомили на каналі.
Оновлено 05:40
Канал "Кримський вітер", посилаючись на передплатників, повідомляє, що у Гвардійському потрапили в нафтобазу і вона сильно горить,
Оновлено 05:47
Підписники каналу повідомляють, що, можливо, попадання є і в гарнізон Гвардійського.
Фото: розташування гарнізону в Гвардійському (https://t.me/Crimeanwind/56160)
Оновлено 05:59
"Нафтабазу атакували дрони", - повідомив канал "Кримський вітер".
Вибухи в окупованому Криму
Раніше ми писали, що 23 березня у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Було шість вибухів та приліт по кораблях у порту. У бік Козацької бухти виїхали екстрені служби.
Також ми повідомляли, що в мережі назвали ймовірне місце одного з прильотів у Севастополі.
До речі, Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував льотчикам та морякам за бойову роботу в окупованому Криму.
Детальніше про прильоти в Севастополі - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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