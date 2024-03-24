У Криму пролунали вибухи: горить нафтобаза у Гвардійському

Серія вибухів пролунала у Криму вночі 24 березня. Повідомляють про пожежу на нафтобазі у Гвардійському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Кримський вітер та Кримський міст .

За повідомленнями каналу "Кримський вітер" вибухи пролунали у Сімферопольському районі та передмісті Сімферополя.

"Чотири вибухи пролунало у Сімферопольському районі, повідомляють наші передплатники. І ще три вибухи десь у передмісті Сімферополя", - повідомили на каналі.

Канал повідомляє про дим з боку селища Гвардійське та близько 20 вибухів.

Фото: дим з боку Гвардійського (https://t.me/Crimeanwind/56155)

Також росіяни повідомили про перекриття Кримського мосту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - повідомили на каналі.

Оновлено 05:40

Канал "Кримський вітер", посилаючись на передплатників, повідомляє, що у Гвардійському потрапили в нафтобазу і вона сильно горить,

Фото: у Гвардійському потрапили до нафтобази (https://t.me/Crimeanwind/56157)

Оновлено 05:47

Підписники каналу повідомляють, що, можливо, попадання є і в гарнізон Гвардійського.

Фото: розташування гарнізону в Гвардійському (https://t.me/Crimeanwind/56160)

Оновлено 05:59

"Нафтабазу атакували дрони", - повідомив канал "Кримський вітер".