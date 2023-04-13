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У Севастополі чути звуки стрілянини

Новость на русском →
Крим, Четвер 13 квітня 2023 13:36
У Севастополі чути звуки стрілянини Фото: у тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про звуки стрілянини 13 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 квітня, у тимчасово захопленому Севастополі (Крим) чути звуки стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чп / Севастополь

"Що знову? Стрілянина в Севастополі. Що за постріли?" - запитують у Telegram-каналі.

Як повідомлялось, у східній частині Криму сьогодні, 13 квітня, чули вибухи. Місцеві кажуть, що вибухи пролунали у районі скупчення російської техніки.

Нагадаємо, 8 квітня у Феодосії пролунали вибухи. Пізніше окупанти розповіли, що над Феодосією було нібито збито ракету.

А 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники. При цьому за останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку. А в самому Джанкої встановили ППО.

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