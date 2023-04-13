ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе слышны звуки стрельбы

Новина українською →
Крым, Четверг 13 апреля 2023 13:36
В Севастополе слышны звуки стрельбы Фото: во временно оккупированном Севастополе сообщают о звуках стрельбы 13 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 апреля, во временно захваченном Севастополе (Крым) слышны звуки стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Чп / Севастополь.

"Что опять? Стрельба в Севастополе. Что за выстрелы?" - задаются вопросом в Telegram-канале.

Как сообщалось, в восточной части Крыма сегодня, 13 апреля, слышали взрывы. Местные говорят, что взрывы прогремели в районе скопления российской техники.

Напомним, 8 апреля в Феодосии прогремели взрывы. Позже оккупанты рассказали, что над Феодосией была якобы сбита ракета.

А 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники. При этом за последний месяц российские войска вывели находящуюся в районе поселка Медведевка Джанкойского района оккупированного Крыма свою военную технику. А в самом Джанкое установили ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Севастополь Крим
NEWS
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно