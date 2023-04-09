ua ru
Нд, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півночі Криму окупанти встановили ППО (відео)

Новость на русском →
Крим, Неділя 09 квітня 2023 10:33
На півночі Криму окупанти встановили ППО (відео) Фото: на півночі Криму окупанти встановили ППО "Панцир-С" (defence-ua.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Біля мосту в Джанкої поставили "Панцир-С". Тривожно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 8 квітня у Феодосії пролунали вибухи. Пізніше окупанти розповіли, що над Феодосією було нібито збито ракету.

Зазначимо, що за останній місяць російські війська вивели в районі селища Медведівка Джанкойського району окупованого Криму свою військову техніку. Про це свідчать супутникові знімки.

Нагадаємо, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым ПВО Джанкой
NEWS
Російський наступ на Авдіївку припинився: карти боїв від ISW
Російський наступ на Авдіївку припинився: карти боїв від ISW
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян