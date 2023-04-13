ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На сході Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи (фото)

Новость на русском →
Кринички, Четвер 13 квітня 2023 13:05
На сході Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи (фото) Ілюстративне фото: на сході Криму пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У східній частині Криму сьогодні, 13 квітня, чули вибухи. Місцеві кажуть, що вибухи пролунали у районі скупчення російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За попередніми даними, вибухи пролунали сьогодні зранку у районі села Кринички Кіровського району. Після цього місцеві жителі помітили дим.

На сході Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи (фото)

Фото: у Криму пролунали вибухи (t.me/Crimeanwind)

"Місцеві кажуть, що в районі, де був вибух, було багато російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.

На сході Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи (фото)

(скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, 8 квітня в окупованій Феодосії пролунали два вибухи. Пізніше окупаційна влада повідомила про роботу ППО, а у місті помітили дим.

Проте місцеві ЗМІ зазначають, що одна з ракет влучила у ЗРК С-300, який був розташований поблизу села Піонерське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Вибух
NEWS
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно