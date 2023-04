За останній місяць РФ вивела техніку із місць зберігання поблизу Джанкоя (супутникові знімки)

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він у Twitter.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B

На знімках також можна побачити обладнання та оборонні споруди, які побудовані недалеко від Медведівки. За словами аналітика, російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

High resolution imagery from @Maxar and @washingtonpost shows some of the equipment at this Russian military depot and the defenses built nearby.



Russian forces constructed several fortifications near this site and throughout occupied Crimea: https://t.co/BOOoGulzJI pic.twitter.com/jiGIjVYXbm