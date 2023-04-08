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В Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи

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Субота 08 квітня 2023 11:37
В Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи Фото: в Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Криму повідомляють про потужні вибухи. Близько о 10:59 в Феодосії пролунали два "хлопки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЧП / Крим".

Як стверджують цивільні, вибухи пролунали на вулиці Дружби, внаслідок чого у машин спрацювала сигналізація.

"Чули всі. Але ні диму, нічого не було видно. Чоловік був у Старому Криму і теж чув ці "хлопки", але несильні", - стверджує цивільна.

В Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи

Фото: карти Google

За словами так званого радника голови окупаційної влади Криму Олега Крючкова, в Феодосії нібито спрацювала ППО, інформація уточнюється.

Оновлено о 11:40

За словами "голови" окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, над Феодосією було нібито збито ракету.

Фото: в Феодосії гучно, в місті пролунали два сильних вибухи (t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні зранку російські окупанти завдали удару по цивільному сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.

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